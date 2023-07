Contamination des rives du Saint-Laurent: c’est la faute à Montréal

Ce n’est pas sur la tête de nos voisins ontariens qu’il faut taper pour expliquer la cause de la contamination des rives du Saint-Laurent, mais il faut plutôt regarder du côté de la région montréalaise.

À l’évidence, la problématique ne provient pas de la source même du fleuve.

«L’eau des Grands Lacs est vraiment très, très, très propre, explique le professeur François Guillemette de l’UQTR. Les bactéries n’arrivent pas à survivre, il y a un grand volume de dilution. Généralement, on peut très bien se baigner des Grands Lacs jusqu’au lac Saint-François (à l’ouest de Salaberry-de-Valleyfield).»

«Au Québec nous avons une grosse problématique de surverse lors d’orages, de la fonte du printemps, en partie parce que les systèmes d’eaux usées ont été bâtis en combiné. L’eau pluviale et l’eau sanitaire (provenant de l’égout) sont mélangées. Il se produit des dizaines de milliers de surverses par année. C’est un phénomène connu, mais pas très joli», avance M. Guillemette.

Un site du gouvernement du Québec explique que l’île de Montréal par exemple compte 170 ouvrages de débordement. Lorsqu’il y a trop d’eau pour les usines de traitement «une partie des eaux combinant des eaux de pluie et des eaux usées s’écoule vers le cours d’eau récepteur, au sud le Saint-Laurent, au nord la rivière des Prairies», y lit-on.

«Plusieurs villes sont prises avec ce problème. Les coûts pour corriger sont astronomiques. Il reste quelques petites municipalités qui déversent directement leurs eaux dans le fleuve. Mais j’évite de leur taper sur la tête. Il y a une grosse problématique de financement là aussi», insiste M. Guillemette.

Traitée mais toujours contaminée

Et comme si ce n’était pas suffisant de rejeter des eaux usées directement dans le fleuve, la qualité de leur traitement est loin d’être optimale.

JEAN-HUGUES LEVASSEUR/JDM/AGENCE QMI

«Le gros impact que l’on voit dans nos données c’est la sortie de l’île de Montréal. On peut suivre la plume de contamination de Montréal jusqu’au pont de Trois-Rivières. C’est énorme comme problématique», raconte le scientifique.

«Même dans l’écoulement régulier, on peut avoir une forte contamination des eaux de surface à la sortie d’une usine d’épuration, enchaîne-t-il. C’est le cas à Montréal et à Longueuil. Plusieurs municipalités n’ont pas de système de filtration secondaire ou de désinfection tertiaire. Elles font un traitement primaire des eaux usées où est enlevé le sable et les gros morceaux pour essayer ensuite de faire coaguler la matière organique.»

M. Guillemette mentionne cependant que Montréal est en train de mettre en place un système d’ozonation pour désinfecter son eau.

La construction de cette usine décidée en 2001 avait été annoncée en 2008 par le maire Gérald Tremblay. Elle devait être prête en 2013. Sa mise en fonction est maintenant prévue pour 2025 alors que les coûts ont explosé et dépassent les 700 millions de $.

La situation ailleurs

L’étude ne portait que sur un segment du fleuve compris entre Trois-Rivières et Neuville. La source importante de contamination provenant de la région montréalaise laisse deviner l’état des berges à l’ouest de Trois-Rivières. Mais quand est-il pour le reste du Saint-Laurent?

ZIP Les Deux Rives

«L’eau douce se mélange avec l’eau salée dans le coin de l’île d’Orléans. Les bactéries E. coli sont mal adaptées pour vivre en eau salée et finissent par mourir. On peut supposer que les rives après l’île d’Orléans sont propres. D’autres bactéries survivent en eau salée, mais le volume d’eau est tellement important et avec brassage qui se fait, généralement on ne trouve pas de grande contamination», rassure-t-il.

L’étude montre cependant des chiffres beaucoup moins inquiétants en 2022 que lors des deux années précédentes, mais le professeur Guillemette tempère rapidement.

«De grands changements s’opèrent sur des décennies. Ça peut refléter plutôt qu’une année il y a eu moins de gros orages, de grandes périodes de surverses. Il n’y a pas eu d’amélioration rapide du traitement des eaux usées au Québec. C’est utopique de croire ça.»

L’exemple scandinave

«Avec une grande rivière comme le Saint-Laurent, il faut vraiment s’attarder aux rives. Il faut mettre des mesures en place au niveau des gouvernements et des municipalités pour remettre le fleuve à la population éventuellement», martèle le scientifique.

Le Québec pourrait aussi s’inspirer de ce qui se fait ailleurs pour motiver les municipalités à améliorer leur traitement des eaux usées.

«En Scandinavie, depuis quelques années, ils mettent les sorties des eaux usées en amont des villes. Ça les force à prendre soin de leurs affaires. On n’envoie pas nos vidanges chez les voisins, mais on le fait dans le fleuve», regrette François Guillemette.