D’autres dépassements de coûts en vue à la STQ

Après une série de sagas tumultueuses avec ses navires, la Société des traversiers du Québec (STQ) met le cap vers la stabilité, assure sa nouvelle PDG, Greta Bédard, mais les nouveaux traversiers commandés en début d’année coûteront plus cher qu’annoncé.

Moins de six mois après l’annonce d’un investissement de près de 191,5 M$ pour doter les traverses de L’Isle-aux-Coudres et de Sorel-Tracy de trois nouveaux traversiers électriques rechargeables d’ici 2029-2030, il est déjà acquis que les coûts seront révisés à la hausse.

Ce montant, annoncé en grande pompe par la ministre des Transports Geneviève Guilbault, à la fin janvier, était basé sur une expérience canadienne récente, avec deux traversiers électriques similaires, construits pour l’Ontario en 2019.

Malgré les contingences incluses par la STQ dans son calcul, «quatre ans plus tard, avec la pandémie et la surchauffe, on le sait qu’on n’y arrivera pas», a indiqué Greta Bédard, lors d’une entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Même si on ignore l’ampleur de ces dépassements, le processus d’acquisition se poursuit. Depuis le début de l’année, des appels d’offres ont été lancés pour dénicher un courtier maritime, un architecte naval et une firme de professionnels pour préparer les dossiers d’opportunité et d’affaires.

Ces derniers permettront de préciser les sommes requises et feront l’objet d’une approbation par le conseil des ministres au printemps prochain.

Tous les projets explosent

Avec la montée du prix de l’acier et des services d’ingénierie, «tous nos projets ont explosé en coûts», regrette Mme Bédard.

Le même phénomène est observé avec les travaux de modernisation de mi-vie du NM Joseph-Savard, qui coûteront plus de 41 M$, alors que la première estimation, en 2020, était de 23 M$.

Son absence prolongée à L’Isle-aux-Coudres – son retour, d’abord prévu au printemps 2022, a été repoussé à cet automne – force la STQ à louer, depuis deux ans, le mal-aimé norvégien NM Svanoy. «On a loué ce navire pensant ne même pas avoir à l’utiliser», a souligné Mme Bédard, qui s’en félicite, sans quoi «ça aurait été catastrophique», a-t-elle observé.

En mai dernier, un pont aérien a dû être mis en place, faute de main-d’œuvre formée pour opérer le Svanoy. En colère, les insulaires avaient réclamé, mais sans succès, qu’un des navires de la traverse Québec-Lévis vienne prêter main-forte.

Entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, les avaries du NM F.-A. Gauthier, qui ont fait couler d’encre semblent désormais appartenir au passé.

«Après plus d’une année de fiabilité, c’est derrière nous», considère Mme Bédard.

Mieux planifier la relève

Mieux planifier la relève des navires fait partie des leçons tirées de l’aventure du F.-A. Gauthier.

Un processus de remplacement des navires-jumeaux de la traverse Québec-Lévis sera aussi enclenché en 2025.

«Moi ma mission, c’est d’avoir l’argent pour le faire, et s’assurer qu’on respecte les délais, parce que trop longtemps, on a repoussé nos échéanciers», reconnaît Mme Bédard.

«C’est ce qui fait en sorte qu’aujourd’hui, on est comme dans une espèce de goulot de remplacement de navires et d’embarcadères», observe celle qui a joint la STQ au début des années 2000.

Avec chaque navire au bon endroit, le jeu de chaise musicale observé dans les dernières années aux différentes traverses, «ça achève, c’est clair», croit Mme Bédard.



EN BREF :

Une première femme aux commandes

Confirmée à son poste à la mi-avril, Greta Bédard est devenue la première femme à diriger la Société des traversiers du Québec, après un peu plus de 50 ans d’existence. «Pour moi, c’est un accomplissement de carrière», a confié Mme Bédard, en entrevue.

«Des femmes viennent me voir pour me dire comment c’est inspirant», se réjouit celle qui a passé les vingt premières années de sa carrière à naviguer sur les eaux du Saint-Laurent, dans l’Est-du-Québec, d’abord comme jeune officier, puis éventuellement comme capitaine, à l’Isle-Verte, notamment.

Puis de 2001 à 2007, puis de 2007 à 2017, elle a occupé successivement les postes de directrice de traverse à Tadoussac, puis à Matane, avant d’accéder à un poste de vice-présidente, en 2017. Dans les faits, elle a pris les commandes de la STQ en décembre 2022, d’abord par intérim, à la suite du départ de Stéphane Lafaut.

Le NM Radisson bientôt de retour

Au chapitre des bonnes nouvelles, le plus vieux traversier de la STQ, le NM Radisson, sera pleinement opérationnel dès le mois d’août. «Tous les essais sont complétés. Il performe bien», a relaté la PDG Greta Bédard.

Construit en 1954, le Radisson est utilisé comme navire de relève aux traverses de L’Isle-aux-Coudres et de Québec–Lévis.

Les travaux de remotorisation qu’il vient de subir, mais dont la facture finale n’est pas encore connue, permettront de prolonger sa vie de 10 ans, soit jusqu’en 2035.

Par ailleurs, des traversées aux 20 minutes, même la fin de semaine, seront offertes entre Québec et Lévis pendant les travaux à venir sur le pont Risi, à l’approche du pont Pierre-Laporte. Ces travaux devraient générer beaucoup de congestion, du 18 au 21 août et du 22 au 25 septembre.