De l’eau usée souvent rejetée directement dans le fleuve

Montréal, Laval et Longueuil déversent des milliers de fois par an des eaux usées directement dans le fleuve en raison de fortes pluies, de la fonte des neiges ou de travaux.

Dans les six premiers mois de 2022, la Ville de Montréal avait envoyé de l’eau usée directement dans le fleuve Saint-Laurent 634 fois.

La situation est similaire dans les deux plus grandes banlieues, Laval et Longueuil, où l’on comptait respectivement 1219 et 452 déversements de ce type en 2021, selon des données compilées par la fondation Rivières.

Débordements d’eaux usées non traitées à Montréal

2019: 1454

2020: 1232

2021: 562

2022: 634 (six premiers mois)

Le 14 juillet dernier, 88 mm de pluie sont tombés sur la métropole en l’espace de deux heures, soit l’équivalent d’un mois complet de précipitation.

Cette énorme quantité d’eau ne pouvait être traitée par l’usine d’épuration de Montréal, ce qui a forcé la Ville à envoyer les rejets des égouts et l’eau de pluie ensemble dans le fleuve.

Outre les pluies, certains déversements sont dus à des travaux sur les infrastructures d’égout.

En 2015, le fameux «flushgate» de Montréal avait causé le déversement de 4,9 milliards de litres d’eaux usées dans le fleuve, en raison de réparations dans un intercepteur qui ont duré quatre jours.

En novembre dernier, Longueuil a déversé 5,5 millions de litres d’eaux usées sans les traiter pendant des travaux à son centre d’épuration.

Surveillance défaillante

En juin, la vérificatrice générale (VG) de Montréal, Michèle Galipeau, révélait qu’il pourrait y avoir plus de déversements que ceux recensés par la Ville, car les données internes et celles transmises au ministère de l’Environnement comportent des incohérences.

«À plusieurs occasions, les instruments de détection des débordements reliés par télémétrie étaient défaillants et la Ville n’a pas été en mesure de recenser si un débordement avait eu lieu», indiquait la VG dans son rapport annuel.

De plus, au moins le tiers des visites hebdomadaires et mensuelles nécessaires pour constater des débordements dans certains lieux ne sont pas effectuées.

Michèle Galipeau recommande donc à l’administration Plante de faire un meilleur suivi, afin de se conformer aux règlements environnementaux qui l’obligent à déclarer tous les déversements.