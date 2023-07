Décès de Sinéad O’Connor: de rares concerts au Québec

Décédée mercredi à l’âge de 56 ans, l’artiste irlandaise Sinéad O’Connor a rarement chanté au Québec, sa dernière performance à Montréal remontant à plus d’un quart de siècle.

Une foule alors estimée à 40 000 personnes avait assisté au concert gratuit d’O’Connor sur la rue Sainte-Catherine, qui se tenait dans le cadre du Molson Dry Rock Fest, le 11 juin 1997, pendant la fin de semaine du Grand Prix de Formule 1 de Montréal.

Photo les archives/Le Journal de Montréal

On ne l’a plus revue depuis. Elle devait monter sur la scène du Théâtre Maisonneuve, en mai 2012, mais elle avait annulé sa tournée en raison des troubles bipolaires dont elle souffrait.

Au plus fort de sa popularité, le 18 août 1990, elle avait réuni 7000 personnes au Forum de Montréal lors de la tournée de son album I Do Not Want What I Haven’t Got, sur lequel on retrouvait les succès The Emperor’s New Clothes et l’inoubliable Nothing Compares 2 U.

Photo les archives/Le Journal de Montréal

Selon le site de recension setlist.fm, Sinéad O’Connor aurait donné cinq concerts à Montréal durant sa carrière. Elle aurait aussi chanté au Théâtre Saint-Denis et au Spectrum. Elle n'a jamais joué à Québec.