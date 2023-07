Découvrez ici le nouveau Galazy Z Fold 5

Lors de son événement Unpacked, Samsung a annoncé son dernier modèle-phare pliable — le Galaxy Z Fold 5 — qui dispose d'une nouvelle charnière, d'un design encore plus élégant et d'un écran principal plus lumineux.

Le géant sud-coréen a également inclus une série de nouveaux gestes pour améliorer le multitâche, ainsi qu'une puce mise à jour.

Le Galaxy Z Fold 5 est centré sur ce que Samsung appelle une charnière Flex, qui est censée avoir un design plus épuré tout en offrant une résistance à l'eau de qualité IPX8. Grâce à cette nouvelle charnière, Samsung a réussi à supprimer l'espace entre les deux parties de l'écran tout en réduisant l'épaisseur totale à 13,5 mm. Il s'agit d'une belle avancée vers la facilité d'utilisation au quotidien, bien qu'il soit plus épais que le Pixel Fold, qui ne mesure que 12,1 mm.

Samsung

Configuration photo similaire au Z Fold 4

À l'intérieur, vous bénéficiez d'une plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy avec des performances accrues, ainsi que de 12 Go de RAM et d'une capacité de stockage pouvant atteindre 1 To. Cependant, la pile du Z Fold reste identique à 4400 mAh, Samsung compte donc vraiment sur les gains d'efficacité énergétique pour offrir des durées d'exécution plus longues.

Samsung

En ce qui concerne les capteurs photo, nous retrouvons essentiellement la même configuration générale que sur le Z Fold 4, avec un appareil photo principal de 50 Mpx, un objectif ultra-large de 12 Mpx et un téléobjectif optique 3x de 10 Mpx. Notez que Samsung affirme avoir ajouté quelques nouvelles astuces de traitement.

Les écrans sont essentiellement les mêmes. Vous obtenez toujours le design barre avec un écran de couverture OLED de 6,2 pouces et un grand écran principal de 7,6 pouces à l'intérieur, qui affichent tous deux des taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale de l'écran principal est désormais la même que celle d'un S23 Ultra, à savoir 1750 nits, ce qui est plutôt impressionnant pour un écran flexible.

Samsung

Cela dit, l'écran présente toujours un pli, ce qui peut poser problème à certains. Ceux qui peuvent l'ignorer trouveront quelques nouveaux gestes qui rendront le multitâche un peu plus facile sur ce grand écran.

Affichage côte à côte

Pour passer rapidement à l'affichage côte à côte des applications, il suffit de glisser deux doigts vers la gauche ou vers la droite. Par ailleurs, si vous souhaitez réduire une application en mode fenêtré, il vous suffit d'effectuer un nouveau glissement en diagonale depuis le coin de l'écran. Vous pouvez également glisser-déposer des fichiers et des photos d'une application à l'autre sans être en mode multitâche, en touchant un élément et en le maintenant enfoncé, puis en utilisant un autre doigt pour ouvrir une nouvelle application dans la barre des tâches.

Nouveau stylet S Pen

Enfin, bien qu'il n'y ait toujours pas de place pour lui à l'intérieur de l'appareil lui-même, Samsung a créé un nouveau stylet S Pen pour le Galaxy Z Fold 5 qui est environ 40 % plus fin qu'auparavant et qui fonctionne avec un étui de téléphone spécifique et plus compact afin qu'il y ait un endroit où le ranger lorsqu'il n'est pas utilisé.

Samsung

Prix élevé

Mais, et c'est peut-être le plus important, le Z Fold 5 coûte 2400 dollars, ce qui est assez cher. C'est un peu décevant parce qu'après cinq générations, vous aimeriez voir Samsung tirer parti de sa taille pour réduire le prix des appareils pliables.

Le prix reste de loin la plus grande barrière à l'entrée lorsqu'il s'agit de grands appareils pliables phares. En exigeant un prix inférieur, cela donnerait à Samsung une énorme longueur d'avance sur des rivaux comme le Pixel Fold de Google.

Avec des précommandes lancées dès aujourd'hui chez Samsung, le Galaxy Z Fold 5 sera disponible en trois couleurs principales : bleu givré, noir fantôme et crème. Le modèle de base Z Fold 5 – 256 Go, 12 Go – sera proposé à partir de 2400 dollars et livré à partir du 4 août. Notez que la version 512 Go de stockage et de 12 Go de mémoire vive bénéficie jusqu’au 10 août d’une économie temporaire de 160 $, soit le même prix que la version de base.