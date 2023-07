Deux espoirs du CH invités par Équipe Canada junior

Hockey Canada a dévoilé la liste des 45 joueurs qui sont dans leurs plans en ce moment en vue du Championnat mondial de hockey junior en 2024 et deux espoirs du CH y figurent : Owen Beck et Cédrick Guindon.

Normalement, Hockey Canada organise un camp estival mais ce ne fut pas le cas cette année. L'organisation a plutôt organisé des rencontres virtuelles avec les joueurs figurant sur leur programme des moins de 17 ans et de moins de 20 ans.

« Les joueurs ont participé à des réunions virtuelles portant sur divers sujets, dont une formation sur le Programme d’excellence, des présentations sur la sécurité dans le sport, la préparation aux compétitions internationales de courte durée et des réunions avec le groupe de gestion de Hockey Canada. Les discussions permettront aux participants de continuer d’évoluer en tant qu’athlètes de la haute performance, et les forces et l’expérience des responsables du Programme d’excellence seront mises à contribution. Les joueurs continueront d’être évalués au début de la saison 2023-2024, avant l’annonce de la formation du Canada pour le Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2023 et de celle pour le Championnat mondial junior 2024 de l’IIHF à Göteborg, en Suède », a expliqué Hockey Canada par voie de communiqué.

Beck avait fait partie des derniers joueurs retranchés par la sélection nationale l'an dernier mais avait finalement été rappelé en cours de tournoi afin de remplacer l'attaquant Colton Dach, blessé.

De son côté, Guindon a été un choix de quatrième ronde du Canadien en 2022. Avec l'Attack d'Owen Sound, la saison dernière, dans la Ligue junior de l'Ontario (OHL), le centre de 5 pi 10 po et 178 lb a inscrit 69 points en 68 parties.

AFP

11 joueurs de la LHJMQ

Au total, onze représentants de la LHJMQ font partie des plans d'Équipe Canada à l'heure actuelle : le gardien Mathis Rousseau (Halifax), les défenseurs Pier-Olivier Roy (Victoriaville), Jake Furlong (Halifax), Maveric Lamoureux (Drumondville), Tristan Luneau (Gatineau) et Noah Warren (Victoriaville) ainsi que les attaquants Jordan Dumais (Halifax), Jonathan Fauchon (Blainville-Boisbriand), Ethan Gauthier (Drummondville), Samuel Savoie (Gatineau) et Markus Vidicek (Halifax).

Pour la liste complète des joueurs, c'est ici.