En voyage, le ministre Drainville a dû fuir les feux en Sicile

En vacances en Italie, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville et sa conjointe ont fui de justesse la ville de Palerme, en Sicile, qui est encerclée par des feux de forêt et de broussaille.

Une vague intense de chaleur frappe présentement l’Europe, dont l’Italie, avec des températures dépassant parfois les 48°C.

Comme en témoignent les photos prises par le ministre Drainville, de nombreux incendies se sont propagés sur les collines de Palerme, depuis le début de la semaine.

N’eût été la voiture qu’il avait louée pour ses déplacements, le député caquiste de Lévis n’aurait vraisemblablement pas réussi à partir à temps pour trouver refuge chez des amis.

«Ce n’était pas les vacances qu’on espérait», a résumé le député caquiste de Lévis, mercredi matin, au micro de Louis Lacroix, sur les ondes du 98,5 FM.

«C’était le chaos total»

Le député caquiste de Lévis et sa conjointe se rendaient dans un restaurant qui leur avait été recommandé par des locaux, lundi, lorsqu’ils se sont fait bloquer le chemin par des pompiers siciliens, en raison de feux qui faisaient rage à proximité.

De retour à leur hôtel, ils ont vu les flammes et de la fumée assombrir le décor. Au coucher du soleil, ce sont toutefois les flammes qui ont fait leur apparition à quelques centaines de mètres de l’endroit où ils séjournaient.

À l’instar de plusieurs clients du même hôtel, dès l’aube, ils se sont empressés de partir avec leur voiture de location vers l’aéroport le plus près, qui, comble de malheur, venait d’être fermé temporairement.

«Tout le monde voulait foutre le camp», se souvient le ministre. «C’était le chaos total dans l’aéroport», a plus tard ajouté M. Drainville, sur les ondes de LCN.

De peine et de misère, ils ont finalement réussi à embarquer sur un vol à destination de Pise, où ils sont hébergés depuis chez des amis.

«Je vous jure: on a acheté les deux derniers billets du dernier vol qui sortait de l’aéroport de Palerme», a raconté le ministre, qui s'estime chanceux.

Selon l’AFP, les corps calcinés de deux septuagénaires ont été retrouvés dans une maison située à proximité de l'aéroport de Palerme, mardi. «Nous vivons en Italie l'une des journées les plus compliquées des dernières décennies: inondations, tornades et grêle géante au nord, chaleur torride et incendies dévastateurs au sud», a écrit sur Facebook le ministre italien de la Protection civile, Nello Musumeci.