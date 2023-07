Huit mois à s’entraîner dans son congélateur

L’an dernier, il avait été «congelé» par les eaux froides du lac Saint-Jean en seulement 45 minutes et avait dû abandonner la Traversée. Cette année, le nageur William Racine a pris les grands moyens pour éviter ce dénouement en transformant son congélateur en bain glacé.

Non, l’athlète de Beauport n’a pas lésiné sur les efforts pour éviter de souffrir d’hypothermie samedi, quand il s’élancera dans la rivière Péribonka, à l’occasion de la 69e Traversée du lac Saint-Jean.

Le jeune homme de 26 ans s’est fait livrer chez lui un congélateur flambant neuf qu’il a modifié, scellé et installé au beau milieu de la cuisine.

Photo tirée du compte Instagram de William Racine

«À tous les jours j’allais m’asseoir là-dedans. C’est une technique d’entraînement que j’ai empruntée aux nageurs en eaux glacées. Je voulais mettre un gros focus sur le froid», raconte William Racine, assis dans les estrades donnant sur la plaque d’arrivée qu’il souhaite toucher, après son effort de 32 kilomètres.

«L’eau est à quatre, cinq degrés Celcius, et je pouvais rester dans le congélateur jusqu’à 15 minutes». Il a voulu se créer une carapace contre le froid.

Pas de temps à perdre

Mais ses efforts pour compléter la Traversée du lac Saint-Jean ont débuté bien avant la livraison de l’électroménager, rappelle-t-il. Racine, un militaire membre du 3e Bataillon, Royal 22e Régiment, s’est remis en selle à peine 24 heures après son échec de l’an dernier. Il n’y avait pas de temps à perdre.

«Le lendemain de la Traversée, j’ai appelé Nicolas Perron [un entraîneur] parce que je voulais mettre le focus à 100% sur la Traversée. Je suis allé chercher plus de vitesse et plus d’endurance», rappelle l'athlète qui a nagé dans des plans d’eau presque congelés à l’automne et au printemps.

Son frère comme entraîneur

Et pour le motiver à compléter sa traversée, William Racine a demandé à son petit frère Charles-Éric de le suivre dans le bateau et lui a même confié le rôle d’entraîneur puisque celui qui aurait dû l’accompagner allait plutôt être aux côtés de Philippe Lacasse, le seul autre Québécois de la compétition.

Le choix est quelque peu osé, admet Racine, puisque son frère «ne connaît pas grand-chose à la natation», avoue-t-il, un sourire en coin.

«Mais c’est un militaire, lui aussi. Un autre 22. Et ça me prend quelqu’un de confiance. Quelqu’un qui va me pousser. Quelqu’un qui va être capable d’être très méchant si j’ai besoin qu’il le soit. Je pense que c’est la bonne personne.»

Pour la bonne cause

Toucher la plaque d’arrivée à Roberval alors que les spectateurs l’applaudiraient représenterait tout un accomplissement pour l’athlète, après avoir aligné autant d’heures à l’entraînement.

«Il n’y a pas grand-chose que j’aurais pu faire de plus dans la dernière année», admet-il candidement.

Une somme d’efforts d’autant plus remarquable alors que William Racine a reçu un diagnostic de spondylarthrite ankylosante en 2018, une maladie qui lui cause des douleurs à la colonne vertébrale, au bassin et aux articulations et qui va «toujours empirer».

«J’ai presque stoppé la course à pied parce qu’après ça, ça [la douleur] reste des jours et des jours. Il y a des journées où je nage et je ne suis pas rapide du tout parce que je suis raide partout et j’ai aucune amplitude. Ça fait mal, mais j’en profite pendant que je peux. Je bouge le plus possible même si ça fait mal.»

Il a d’ailleurs décidé d’amasser des dons pour la Société Canadienne de l’Arthrite. Un peu à l’image. «Je n’ai pas abandonné mon intention de réussir la Traversée. Si mes gestes peuvent aider la cause et inspirer des gens, ce sera ça de pris.»