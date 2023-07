Un Montréalais propose une «forêt mobile» pour contrer les îlots de chaleur... et la puanteur

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Une «forêt mobile» pour contrer les îlots de chaleur montréalais vous semble une idée farfelue? Un jeune ingénieur formé en agronomie développe présentement un projet dans sa pépinière-laboratoire au pied du pont Jacques-Cartier qui pourrait rafraîchir le Vieux-Montréal ou la terrasse Dufferin à Québec.

Imaginez un arbre dans un bac d’une tonne qui ne nécessite presque pas d’arrosage en été pendant qu’il génère de la fraîcheur et qui ne gèle pas en hiver par grand froid. Voilà ce que développe le Montréalais Franco Banville Montellini.

Lorsqu’on approche de son lieu de travail enclavé dans une zone lourdement industrielle entre le chemin de fer du port de Montréal encombré, l’édifice UHaul et la rue Notre-Dame, on perçoit un bruit étonnant: le chant des oiseaux!

«Mes arbres en bacs attirent les oiseaux et ceux-ci ont mis fin au problème de mannes qui affectait les abords de l’édifice depuis des décennies», explique l’inventeur de 34 ans à l’esprit survolté qui, cet automne, présentera sa forêt mobile au parc Jean-Drapeau.

«Je rêve de rafraîchir les lieux publics étouffants de la métropole pendant la canicule parce que mes arbres peuvent abaisser la température de huit à dix degrés», m’explique-t-il, tandis que nous discutons sous le feuillage de Léonie, un magnifique catalpa de 5 ans où s’ébrouent deux mésanges amoureuses sur une branche.

Car, oui, chacun de ces arbres porte un nom propre. Il y a Philomène le ginkgo, Franco Junior l’érable à sucre, Paolo le robinier, Brice le sapin baumier, Nico l’épinette, Po le saule, Raoul le cotinus, etc. Il peut en avoir autant qu'il le veut à sa disposition, qu'il prend dans différentes pépinières.

«Mes arbres ont chacun un carnet de santé et un curriculum vitae de sorte qu’à leur retraite, quand ils seront plantés dans un parc ou sur un terrain, un écriteau détaillera leur histoire et les lieux où ils sont passés.»

«Prends l’exemple de Brice, qui est le seul survivant de 48 sapins baumiers plantés dans des bacs à fleurs du centre-ville en 2021.»

Exactement comme on met un petit sapin masque-odeur dans son auto, M. Banville a disposé Brice directement à côté des conteneurs à déchets au fond du stationnement.

«Ça crée un mur qui inhibe les mauvaises odeurs.»

Photo Louis-Philippe Messier

Bacs quatre-saisons

L’invention principale de M. Banville, c’est un bac à arbre nouveau genre, de 42 pouces de diamètre, qui reproduit le plus exactement possible les conditions naturelles, avec des plantes diverses, des vers de terre, des insectes, etc.

«On ne va pas se le cacher: déraciner un arbre, l’arracher à la terre mère, l’isoler dans un pot, c’est une perversion... Alors moi, j’ai inventé le bac où l’arbre ne fait pas seulement survivre, mais où il peut s’épanouir pendant plusieurs années... avant de regagner la terre en pleine forme.»

La pièce maîtresse de l’ensemble est un socle (encore en cours de brevetage) qui agit comme une nappe phréatique artificielle qui «régularise les stress hydriques de l’arbre».

Photo Louis-Philippe Messier

Une fois sur son socle, l’arbre est haussé d’environ cinq pieds... ce qui augmente énormément sa capacité de créer de l'ombre et sa stature.

«Ça dissuade aussi les gens de jeter leurs déchets dans les bacs», explique M. Banville.

Avec sa compagnie Streetgrowers Montréal et ses partenaires cultivateurs, M. Banville compte fournir ses premières forêts mobiles à des clients à compter du printemps 2024.

Plusieurs places publiques étouffantes de Montréal, notamment le Vieux-Port, devraient sérieusement songer à s’en procurer. Sans parler d'événements ou de petits festivals en extérieur où touristes et Montréalais suffoquent.