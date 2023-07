Israël, une démocratie qui s’égare!

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a fait adopter l’article de sa réforme judiciaire qui empêchera les juges de la Cour suprême d’invalider une loi de la Knesset qui serait jugée déraisonnable.

Une large proportion de la population d’Israël s’oppose à cette réforme et appréhende une dérive autoritariste.

Les craintes sont justifiées en sachant que le premier ministre subit un procès pour corruption et qu’il avait dû, sur décision de la Cour, démettre un de ses ministres pour fraude fiscale.

Il est raisonnable de croire que Netanyahou se servira de sa réforme pour se soustraire aux impératifs de la justice.

Les voyous au pouvoir

Plusieurs doutaient déjà de la démocratie israélienne avec son mode de scrutin qui met la Knesset sous le joug de partis extrémistes très faibles numériquement dans l’enceinte parlementaire. Netanyahou aura beau jeu pour se maintenir au pouvoir.

Il était risible d’entendre le président Biden saluer l’amitié indestructible entre ces grandes démocraties que sont les États-Unis et Israël.

Les États-Unis sont loin d’être un modèle de démocratie quand on connaît les complications créées à une proportion importante de la population pour la décourager de voter.

L’ex-président Donald Trump a tenté un coup d’État et veut se présenter à nouveau. Il espère probablement se gracier lui-même. Il n’y a rien qui le distingue de Jair Bolsonaro dans sa tentative de s’arroger le pouvoir.

Alerte vigilance

Israël, États-Unis et Brésil ne sont pas les seuls pays où la démocratie s’est dévoyée. De plus en plus, les institutions démocratiques sont fragiles.

Ce serait une erreur de se croire à l’abri de tels égarements au Canada.

L’effritement démocratique ne se réalise pas en un jour, il se prépare en amont. Il importe donc de suivre attentivement les propos de nos politiciens pour anticiper les dérives qui pourraient survenir dans le futur et nous en prémunir!