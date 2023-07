Photos fournies par Dariusz Pietrzak

Le 47e Championnat international de joute (époque médiévale) s’est tenu récemment (du 7 au 9 juillet) au Château Zamek Golubski, en Pologne. La France, la Finlande, la Suède, la Pologne, l’Italie et le Canada y avaient délégué deux représentants dans chaque discipline : les jeux d’habiletés traditionnels polonais, les jeux d’adresse des hussards et la joute médiévale. Les frères Jean-François et Jean-Sébastien Drapeau, de Stoneham, membres de l’Association médiévale de Québec depuis plus de vingt ans et qui en étaient à leur 4e participation à ces championnats, ont mérité la 1re place de la compétition de joute médiévale. Les frères Drapeau sont invités, année après année, à plusieurs compétitions au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Le plus beau jour de leurs vies

Photo fournie par Alex Debellefeuille

Après quelques années de fréquentation, Yanina Wilson, bien connue du monde des médias à titre de représentante publicitaire et directrice (radio-télé) et consultante marketing mais maintenant retraitée, et Michel Bouchard, consultant à son compte, se sont mariés le 8 juillet dernier, à l’église Saint-Dominique de Québec, devant le curé Jimmy Rodrigue. Le fils de Yanina sur la photo, Tristan Arsenault, a agi comme son témoin. Une réception a suivi au Confessionnal du Capitole de Québec, sous la supervision de Jean-Claude Crouzet, directeur restauration. Un autre moment fort de la journée fut la présence en soirée de la chanteuse Patsy Gallant avec un party disco qui a fait danser tous les invités. On me rapporte que le charmant couple est présentement en Europe en voyage de noces. Mes meilleurs vœux de bonheur à vous deux.

De chouettes surprises

Photo fournie par Festival des oiseaux migrateurs

Le Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord sera de retour pour une 13e année à l’automne, alors que la Rive-Nord du Saint-Laurent se transformera en un immense corridor de migration. Pour cette occasion, l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac vous propose une plongée immersive dans l’univers des oiseaux et de leur migration du 18 au 24 septembre. Plusieurs activités seront à nouveau au programme : croisières d’observation, documentaires, conférences, randonnées guidées, ateliers d’art en plein air et animations. Cette année, le Festival s’accompagne d’une exposition photographique : L’héritage des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord. 30 photographies d’oiseaux emblématiques de la région pourront être admirées sur 15 sites ornithologiques majeurs de la MRC de La Haute-Côte-Nord. 26 photographes amateurs ou professionnels ont participé à ce projet de sensibilisation. Pour découvrir la programmation complète, consultez le festivalmigrateurs.com

Anniversaires

Photo fournie par SBWE

Ève-Marie Lortie (photo), journaliste et animatrice Salut Bonjour Week-end (SBWE) à TVA, 48 ans... Audrey De Montigny, chanteuse et participante de l’émission Canadian Idol en 2003, 38 ans... Sandra Bullock, actrice américaine, 59 ans... Kevin Spacey, acteur américain, 64 ans... Mick Jagger, chanteur soliste des Rolling Stones, 80 ans... Robert Rousseau, hockeyeur québécois avec le Canadien de 1960 à 1970, 83 ans... Georges Bélanger, denturologiste de Québec, 81 ans...

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 26 juillet 2013 : Luc Beauregard (photo), 71 ans, fondateur du cabinet de relations publiques National et président fondateur du groupe conseil Res Publica... 2021 : Joey Jordison, 46 ans, cofondateur du groupe américain Slipknot et l’un des batteurs les plus importants de la scène métal... 2020 : Olivia de Havilland, 104 ans, actrice hollywoodienne qui avait notamment joué dans Autant en emporte le vent... 2016 : Forrest Edward Mars, Jr., 84 ans, milliardaire américain, héritier du fondateur du groupe Mars... 2015 : Bobbi Kristina Brown, 22 ans, fille de Whitney Houston... 2010 : André Demers, président fondateur des Productions Horticoles Demers... 2009 : Yannick Poulin, 27 ans, policier du Service de police de Saint-Georges... 2005 : Gilles Marotte, 60 ans, défenseur de la LNH... 1995 : Raymond Mailloux, 77 ans, politicien... 1994 : Roland Gladu, 83 ans, joueur de baseball avec les Royaux de Montréal (1932-1933), les Athlétiques de Québec (1940-1942) et les Braves de Boston (21 matchs en 1944)... 1970 : Robert Taschereau, 73 ans, politicien et magistrat.