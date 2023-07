Juste pour rire: une soirée pluvieuse, mais heureuse

La pluie a joué les trouble-fête au festival Juste pour rire, mercredi, en fin de journée.

Quelques braves, munis de poncho et de parapluie, se sont tout de même installés au parterre de la Scène Loto-Québec pour la présentation du line-up d’Étienne Dano, qui a débuté sous une averse abondante et s’est conclue au sec sous un ciel voilé.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Malgré son nombre peu impressionnant, au début du spectacle, le public s’est tout de même fait entendre bruyamment et a participé gaiement à l’animation des humoristes. «“All right”! J’aime ça. J’aime mieux avoir 19 personnes qui restent malgré la pluie que 300 personnes qui s’en foutent», a lancé l’animateur aux quelques valeureux trempés, mais attentifs.

Le comique a d’ailleurs bien su capter l’attention de la foule avec son numéro d’ouverture dans lequel il a proposé différentes variantes de la fameuse boutade «Pet pis Répète»; façon «Titanic» avec Pet DiCaprio et Répète Winslet — et effets spéciaux compris -, mais aussi en version rap ou en traduction saguenéenne.

Sinem Kara, qui est montée sur la scène en dernier, a offert le numéro le plus apprécié de la soirée. Elle a présenté avec énergie un programme bien rodé dans laquelle elle aborde son enfance, sa vie familiale et ses nombreux déménagements à Montréal, sur la Rive-Sud et la Rive-Nord, où elle a obtenu son premier emploi, à 12 ans, en tant que lapin de Pâques sur le boulevard Curé-Label.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Ce job représentait pour elle un véritable tremplin vers le monde artistique et allait lui donner la visibilité dont elle avait besoin pour devenir comédienne, a-t-elle raconté à l’assistance qui était alors bien garnit et qui bénéficiait un répit de gouttelettes.

«À 12 ans, je faisais quatre piastres de l'heure. Ça me donnait environ 36 piastres par semaine. J’entrais chez Ardenne comme une “Queen”. Je disais à la vendeuse : “yo, madame, donnez-moi un paquet de boucles d’oreilles ‘cheap’, celle qui fait de l’infection. Je vais les payer cette fois-ci”», a-t-elle poursuivi.

Des présentations mi-figue mi-raisin

Le premier invité de la soirée, Éric Huard, qui est aussi policier dans la vie — il «donne des “tickets” le jour et essaye d’en vendre le soir» — , a offert un numéro sympathique et légèrement rudimentaire. Il a récolté les appuis de la foule et ne s’est pas laissé distraire par un spectateur perturbateur qui s’est fait amener plus loin à deux reprises, par des agents de sécurité.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Julien Chidiac, qui se décrit comme un casanier “parce qu'il est plus beau à l'intérieur”, a pour sa part surpris la foule avec son style de «one liner», qui lui est propre. Il a décroché de nombreux rires, même si beaucoup ont semblé se demander quelle sorte de “bibitte” se présentait à eux.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Martin Lauzon a quant à lui définitivement eu une mauvaise journée au bureau. Son numéro, qui se déconstruisait au fur et à mesure, s’est conclu en queue de poisson par un trou de mémoire et une improvisation peu structurée. Les festivaliers lui ont tout de même démontré de la compassion, l’applaudissant pour l’encourager à quelques reprises.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Chaque jour, à 18 h, Juste pour rire propose le line-up d’un humoriste qui a choisi de faire rayonner ses coups cœur humoristique du moment, sur la Scène Loto-Québec.