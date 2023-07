[PHOTOS] La prochaine reine des Jeux olympiques d’été de Paris 2024

La véritable vedette des prochains Jeux olympiques ne sera peut-être pas un athlète, mais bien la Seine.

• À lire aussi: Six controverses à l’approche des Jeux olympiques d'été de Paris

• À lire aussi: Voici à quoi ressemblera la torche olympique des Jeux de Paris 2024

• À lire aussi: Paris 2024: 39 bateaux monopolisent la Seine

Le fleuve qui serpente les rues de Paris sera d’ailleurs le théâtre de la cérémonie d’ouverture dans un an jour pour jour. Pour une rare fois, le lancement des JO aura lieu à l’extérieur d’un stade.

Le 26 juillet 2024 à 20h24, quelque 10 000 athlètes défileront sur une centaine de bateaux, en plein cœur de Paris, entre le pont d’Austerlitz et celui d’Iéna. En plus de saluer les 500 000 spectateurs, dont 400 000 y prendront place gratuitement, le long du parcours de six kilomètres, les sportifs auront une vue imprenable sur Notre-Dame-de-Paris, le Pont-Neuf, le Louvre, le musée d’Orsay, le Grand Palais et la tour Eiffel.

Le monde entier pourra voir «tout Paris, son histoire, son patrimoine, tout ce dont on est fiers», a souligné le préfet de région Marc Guillaume, à l’AFP.

Dépolluer la Seine

Dans les jours suivants, la Seine sera un terrain de jeu pour les épreuves de triathlon et de natation en eau libre.

Pourtant, il est interdit de se baigner dans ce fleuve depuis 100 ans. Afin de remédier à la situation, les autorités ont dépensé plus de 2 G$ pour le dépolluer, en promettant que la population pourra y plonger en 2025.

Déjà, plusieurs chantiers sont en branle, dont des systèmes d’évacuation pour les maisons et les péniches, des rénovations dans les usines d’épuration, la construction de bassins de rétention et des stations d’assainissement, etc.

Un Québécois au cœur de l'action

Photo fournie par Eric Noël

«Il y a un test de la qualité d’eau qui a été fait récemment, et elle était bonne pour nager selon les normes de la Fédération internationale de triathlon qui sont assez strictes», a soutenu au Journal le Québécois Eric Noël, l’un des responsables de l’organisation des épreuves de triathlon aux Jeux olympiques de Paris.

Le superviseur des opérations techniques devra toutefois avoir à l’œil la météo, car un orage pourrait faire déborder les égouts et les compétitions devraient être reportées de quelques jours.

«On verra rendu là! Notre rôle, c’est de tout planifier. Il peut arriver toutes sortes de situations, notamment la chaleur extrême, et on a des plans pour y pallier. C’est mon rôle de voir à ce que tout soit aligné et que tout le monde sache ce qu’il doit faire», a expliqué le Montréalais de 39 ans.

-Avec AFP