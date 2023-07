Le super pouvoir d’un Québécois aux Jeux olympiques de Paris 2024

PARIS | Il n’est pas un superhéros, mais le Québécois a un pouvoir spécial: celui de fermer des rues dans un secteur très touristique de la capitale française.

Eric Noël ne peut toutefois perturber la circulation qu’à certains moments et avec l’approbation de la Ville de Paris.

«J’avoue que fermer le centre-ville de Paris, ça peut avoir des défis!» lance avec enthousiasme M. Noël, rencontré à la permanence du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Depuis bientôt sept mois, il est le directeur technique des opérations pour le triathlon et le paratriathlon des prochains Jeux d’été. Il est le bras droit du grand patron de ce sport qui conjugue 1500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.

M. Noël gère le parcours, l’application des règlements, en plus de faire le pont avec la fédération World Triathlon et d’embaucher du personnel.

Aux Jeux de Rio, en 2016, et de Tokyo, en 2021, les triathlons avaient lieu à l’extérieur des centres-villes. En 2012, c’était au cœur de Londres, mais près d’un grand parc, ce qui a facilité la tâche. Dans la Ville Lumière, le Montréalais de 39 ans doit composer avec plusieurs obstacles et restrictions.

«J’ai une feuille de route qui détaille les horaires presque à la seconde, explique-t-il. C’est mon rôle que tout soit aligné et que tout le monde sache ce qu’il doit faire. On aura aussi 400-500 bénévoles sur le parcours.»

De vieilles rues abimées

À son arrivée en poste, le trajet pour les trois épreuves de triathlon (féminin, masculin et relais mixte) était déjà déterminé.

«Je l’ai peaufiné, en décalant par exemple de 10 mètres le demi-tour. Je dois décider où seront les barrières, les tentes de pénalité et les stations de réparation», énumère-t-il.

M. Noël doit aussi composer avec les vieilles rues parisiennes qui peuvent endommager les vélos.

«Les organisateurs du Tour de France disent que l’étape durant laquelle il y a le plus de bris mécaniques, c’est celle sur les Champs-Élysées. Lors de cette journée, il y a plus de bris que pendant tout le Tour à cause des pavés, note l’ancien pompier de Saint-Marc-sur-Richelieu. Il y a aussi le défilé du 14 juillet qui magane pas mal les pavés. Il y a des gros chars, des tanks qui roulent, qui tournent, et les chenilles font bouger les pavés.»

Fermer la Seine

M. Noël devra également naviguer avec les utilisateurs du fleuve parisien.

«Il faudra installer et désinstaller chaque jour le ponton, qui sera le quai de départ de la natation. On doit fermer la Seine pendant quelques heures. Il faut penser aux péniches, les bateaux-mouches, les restaurants. On doit tout démonter pour faire rouler l’économie», soutient-il.

Les propriétaires de péniches auront toutefois les meilleurs billets. Ils pourront «regarder le triathlon en direct en buvant un café sur leur terrasse».

Il y a aussi l’emblématique pont Alexandre III, inauguré en 1900, dont les contraintes de charge peuvent causer des mots de tête.

«Il faut construire une plateforme pour la zone de transition et on devra enlever des lampadaires sur le pont afin de pouvoir y circuler! Faut calculer le poids de tout.»

Afin de bien se préparer, Eric Noël et son équipe auront droit à une répétition générale lors des épreuves tests en août, un événement du World Triathlon auquel devraient participer les Québécois Emy Legault et Charles Paquet.

Tous les yeux seront rivés sur le triathlon, puisqu’il s’agira de l’unique occasion pour les responsables du marathon, de la natation en eau libre et du cyclisme sur route, qui auront lieu sur le même site que le triathlon, de prendre des notes à un an des JO.

Il y a 10 ans, il connaissait à peine le triathlon

PARIS | Amateur de hockey, de course à pied et de cyclisme, Eric Noël ne connaissait pratiquement rien au triathlon quand il s’est joint à la fédération québécoise en 2012. Onze ans plus, il organise les épreuves de ce sport aux Jeux olympiques.

Le Québécois s’est mis au duathlon (course, vélo, course), ayant même déjà participé aux Championnats du monde à Paris en 2012, parce qu’il est «vraiment pourri en natation».

«Je cale dans l’eau!, admet-il en souriant. Je ne peux pas faire de triathlon.»

Au fil des ans, M. Noël a pris du galon dans l’organisation sportive, passant de coordonnateur technique à directeur technique chez Triathlon Québec. Il est devenu officiel international, directeur de course pour le Triathlon international de Montréal, l’un des rares événements à avoir eu lieu au Canada en 2021 en pleine pandémie.

Le fondateur du club de course les Pélicans de Rosemont a aussi eu un rôle à jouer lors des Championnats du monde de triathlon qui ont eu lieu à Montréal l’an dernier.

«Ça se déroulait dans le Vieux-Port, on a fermé des rues pendant trois jours, il y avait 1600 athlètes et on faisait le lien avec la fédération internationale, en plus d’avoir aussi organisé un événement de paratriathlon sur l’île Sainte-Hélène», relate le détenteur d’une formation en électronique instrumentation et contrôle, bien loin du domaine sportif.

Aucun syndrome de l’imposteur

Aujourd’hui, Eric Noël n’est plus un inconnu dans le milieu et c’est le World Triathlon qui l’a approché pour lui offrir un poste aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

«Les Mondiaux et les JO, ce n’est pas du tout pareil, mais ça reste un événement sportif international. C’est comme organiser plein de championnats du monde en même temps», illustre celui qui a entamé des études à HEC Montréal en management du sport.

M. Noël a accepté de relever le défi, lui qui n’a jamais assisté à des Olympiques. Il avait toutefois des conditions: il voulait continuer d’aider le Triathlon mondial de Groupe Copley à Montréal et visiter régulièrement sa famille.

Merci à sa conjointe

Depuis janvier, il travaille trois semaines à Paris et passe une semaine au Québec, où sa copine, Claudine, vit avec ses quatre enfants âgés de 13 et 18 ans, et où son garçon de 10 ans l’attend avec impatience.

«Je lui dois beaucoup, car elle accepte la situation et me supporte dans ce cheminement», reconnaît M. Noël.

Ce dernier habite dans le 18e arrondissement et découvre la Ville Lumière en pédalant et en courant, s’arrêtant sur une terrasse pour déguster une IPA de microbrasserie, bien assis face à la rue pour regarder les passants comme le font les Parisiens.