Météo du Québec: la journée la plus chaude de la semaine attendue mercredi

Malgré la présence de quelques nuages et de gouttelettes de pluie mercredi, la province pourra encore profiter du soleil qui devrait briller dans le ciel du Québec, avant le retour de températures plus imprévisibles dès jeudi.

Il s’agit de la journée la plus chaude de la semaine avec des ressentis allant jusqu'à 37 degrés. C’est notamment le cas du Grand Montréal qui devra sortir ses ventilateurs et sa crème solaire. Ses citoyens devront aussi s’attendre à des rafales allant jusqu’à 40km/h.

Les Laurentides et le Saguenay-Lac-Saint-Jean auront également un beau soleil, après quelques nuages en après-midi. Le mercure descendra à 25 degrés avec le facteur humidex pour les Laurentides, et remontera à 31°C pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’Estrie devra patienter jusqu’en après-midi pour recevoir des rayons de soleil et une température qui atteindra les 33 degrés. D’ici là, les nuages couvriront la majorité du ciel.

Un sort similaire à celui de l’Estrie sera attendu pour le secteur de la Gaspésie, à l’exception des averses qui tomberont sous les têtes des Gaspésiens en matinée.

Pour le reste du Québec, une alternance de soleil et de nuages durera toute la journée. De faibles risques d’averses sont prévus pour certaines régions, comme la Capitale-Nationale et la Côte-Nord, alors qu’un pourcentage plus sérieux de précipitations guettera l’Abitibi-Témiscamingue avec 60%.

Le facteur humidex jouera autour des 30 degrés pour ces secteurs, allant même jusqu’à 35°C pour la Mauricie et 36°C pour l’Outaouais.