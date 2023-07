Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 27 juillet qui valent le détour.

Tennis : Shang Juncheng vs Kei Nishikori

Le Japonais Kei Nishikori n’est plus le joueur qu’il a déjà été. Le 439e joueur au monde devra d’ailleurs passer par les qualifications pour l’Omnium Banque Nationale de Toronto la semaine prochaine. D’ici là, le vétéran est en action au tournoi d’Atlanta. Jeudi, il a rendez-vous en huitième de finale contre le jeune chinois Shang Juncheng, détenteur du 156e rang sur l’échiquier mondial. Le tennisman de 18 ans vient de battre la sixième tête de série de l’événement tenu en Géorgie, mais il n’est tout de même pas le favori face au Nippon.

Prédiction : Victoire de Shang Juncheng – 2,18

AFP

Tennis : Federico Coria c. Stanislas Wawrinka

Au tournoi d’Umag, en Croatie, le Suisse Stanislas Wawrinka affrontera l’Argentin Federico Coria en huitième de finale. Il s’agira du premier duel entre les deux hommes sur le circuit de l’ATP. Wawrinka est la sixième tête de série de cette compétition. Comme Nishikori, ses belles années sont derrière lui. Cependant, l’ancien numéro 3 mondial devrait être en mesure de l’emporter face à un rival de 31 ans qui n’a jamais été de la trempe de son prochain adversaire.

Prédiction : Victoire de Stanislas Wawrinka – 1,51

Getty Images via AFP

Baseball : Nationals de Washington c. Mets de New York

Les Nationals ont connu le bonheur de la victoire à cinq de leurs six dernières sorties. Jeudi, ils amorceront une série de trois parties contre les Mets à New York. Ces derniers sortent d’une série de matchs contre les Yankees de New York. Il s’agit toujours d’affrontements très médiatisés quand les deux équipes de la Grosse Pomme s’affrontent. Parions que les Mets connaitront une petite baisse de régime pour la première rencontre face aux «Nats».

Prédiction : Victoire des Nationals – 2,70