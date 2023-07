Peuples autochtones: des cicatrices encore bien présentes un an après la visite du pape au Canada

Un an après la venue du pape François au pays, certains membres des nations autochtones hésitent encore à accepter ses excuses. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix reconnaît que le chemin de la guérison est long, mais estime «qu’on avance».

En ce premier anniversaire d’une visite papale historique, l’heure est en quelque sorte aux bilans à Sainte-Anne-de-Beaupré, où de nombreux autochtones sont réunis pour les célébrations de la fête de sainte Anne.

Le pape avait demandé pardon à de nombreuses reprises pour le rôle de l’Église dans le système des pensionnats.

Photo Dominique Lelievre

«Les excuses, je n’accepte pas vraiment. Je pardonne, mais pour ma propre guérison», confie Jimmy Peter Einish, un membre du peuple naskapi à Kawawachikamach, sur la Côte-Nord, qui dit avoir été enlevé à sa famille lors de la rafle des années soixante.

«Je ne vois aucun geste concret pour le moment», déplore l’homme de 63 ans.

Du temps

Sa conjointe, Pauline Quiscappio, une survivante des pensionnats autochtones, n’arrive toujours pas à faire paix avec ce côté sombre de l’histoire. «Nous étions très jeunes», soupire-t-elle.

En entrevue, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix affirme qu’il entend et accepte ces témoignages.

«Tout le monde n’a pas réagi de la même façon à la visite du pape. Il y en a qui étaient prêts puis contents d’accueillir le message, d’autres qui étaient plus souffrants, qui [ne l’]ont pas accueilli avec autant de bienveillance.»

«On comprend ça. Le pardon et la réconciliation, ça ne se commande pas. [...] On a mis des années à se blesser et à se méconnaître, il faut accepter que ça prenne du temps», commente-t-il.

Photo Dominique Lelievre

Néanmoins, il est convaincu que des progrès tangibles ont été réalisés.

«De voir le nombre d’autochtones qui sont venus avec leur famille et avec un esprit ouvert, ça me dit qu’on avance. Pour moi, c’est un signe d’espérance.»

«Nous nous sommes rapprochés, alors ça, c’est déjà grand.»

Fonds de réconciliation

Selon lui, l’Église catholique n’est pas restée les bras croisés dans la dernière année.

Il souligne que plus de 10 millions $ ont été amassés pour le Fonds national de réconciliation, et que des lignes directrices ont été établies pour aider les diocèses à élaborer des politiques relativement à l’ouverture des archives autochtones.

Le cardinal pointe également vers le rejet par le Vatican de la Doctrine de la découverte et à des lettres pastorales envoyées aux nations pour réitérer des engagements. «Je trouve que dans un an, on a beaucoup fait déjà», dit-il.

«C’était incontournable»

De passage mercredi à Sainte-Anne-de-Beaupré, l’ancien maire de Montréal, Denis Coderre, qui avait aidé à amasser plus de 3 millions $ pour la visite du pape, s’est dit persuadé que cet événement était nécessaire.

«C’était incontournable, c’est essentiel», insiste celui qui se remet d’un AVC subi en avril.

Photo Dominique Lelievre

«Pour prendre une marche, ça prend un premier pas, alors on a fait des pas», mentionne-t-il à propos de l’objectif de réconciliation avec les peuples autochtones.

Du concret

L’ancien grand chef huron-wendat, Konrad Sioui, croit de son côté que la visite du pape «a semé beaucoup d’espoir» mais que «les bottines n’ont peut-être pas trop, trop suivi les babines».

Photo Dominique Lelievre

«Je veux voir du concret, je veux voir des réalités, je veux voir la vérité. On a tous besoin de ça», a-t-il résumé, rencontré plus tôt cette semaine dans le cadre d’un tournage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Mais il ne «faut pas briser l’enthousiasme qui a été créé» avec cette main tendue du pape, précise-t-il.