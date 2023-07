Propagande au Musée de la civilisation

Articles de presse , manifestations pro et anti -LGBT, critiques du Musée de la civilisation... Unique en son genre fait réagir. Et il y a de quoi! Cette exposition n’informe pas, mais impose plutôt une perspective unique et biaisée sur le genre et l’identité humaine. Voici un petit florilège d’arguments fallacieux.

Un cadre imposé

Dès le début de la visite, on enferme la pensée dans un cadre. «L’identité sexuelle et de genre» est scindée en cinq: sexe, genre, identité de genre, expression de genre, attirances sexuelle et romantique. Présentés comme des faits établis, ces concepts sont pourtant des constructions sociales récentes, discutables, et même rejetées par de nombreux chercheurs de divers horizons.

Prenons le sexe, par exemple. Rien de bien compliqué à identifier le sexe de quelqu’un, n’est-ce pas? Quelle naïveté! L’exposition nous enseigne que le sexe est continu: soit masculin, soit féminin, soit quelque part entre les deux. Les personnes au sexe ambigu (intersexuées) se situent au centre, puisque l’intersexuation constituerait un état comme un autre, bien que les cas réellement ambigus soient extrêmement rares (0,018% de la population, et non pas 1,7% comme l’annonce l’exposition) et qu’ils s’accompagnent de stérilité et de carences hormonales.

L’exposition nie explicitement la binarité sexuelle, alors que nos corps sont clairement différenciés: on produit soit des spermatozoïdes, soit des ovocytes. Nous avons toujours besoin des deux sexes pour faire un enfant, et seule une personne de sexe féminin peut le porter en son sein, nonobstant toutes les avancées techniques.

En plus d’être non binaire, le sexe ne s’observerait pas non plus. Construction sociale, arbitraire et potentiellement erronée: les médecins «assigneraient à la naissance» le sexe plutôt que de le constater. Quant au genre, on l’assigne également, puisqu’on pense généralement qu’un «bébé avec une vulve» devient une fille. Mais on commettrait alors une faute. Faudrait-il élever les enfants sans genre, le temps qu’ils l’expriment par eux-mêmes? L’exposition ne le dit pas.

Mais le genre, au fait, c’est quoi?

Des concepts vides de sens

Toute l’exposition s’écroule quand on comprend que le genre n’a pas de définition cohérente. Il s’agirait d’un «concept social catégorisant les personnes selon des caractéristiques arbitraires et subjectives». Or, un concept ne peut être à la fois social et subjectif. S’il est social, il existe une définition consensuelle à son sujet; s’il est subjectif, sa définition change selon les individus.

L’exposition déclare finalement que l’identité de genre est subjective, car elle correspond à «l’expérience intime et personnelle de se sentir comme homme, femme, aucun de ces genres, à deux genres ou à une identité autre, et ce, indépendamment du sexe assigné à la naissance».

Ce ressenti subjectif, aucunement lié au corps, ne s’observe donc pas. Il s’agit d’une volonté libre de tout: de la société comme de la réalité.

Conclusion

Puisque les comités consultatif et scientifique ont été sélectionnés par GRIS-Québec (un groupe faisant la promotion de la diversité sexuelle et de genre), le manque de nuances de cette exposition n’étonne pas. De plus, remettre en question l’exposition, selon le guide qui l’accompagne, revient à «micro-agresser». Il faut plutôt combattre «l’hétérocisnormativité», et «admettre ses erreurs». Comment ne pas voir dans cette rhétorique une forme de propagande empêchant la liberté de pensée?

Une telle exposition a-t-elle bien sa place au Musée de la civilisation?

Ariane Beauféray, doctorante en science

Laurence Godin-Tremblay, doctorante en philosophie