Québec, ville gourmande: une microbrasserie gastronomique à Saint-Ferréol-les-Neiges

Nichée au cœur des montagnes à Saint-Ferréol-les-Neiges, une nouvelle microbrasserie épate non seulement par sa bière, mais aussi par son menu digne des grands restaurants.

L’ouverture de Brasseur des Monts était attendue avec impatience par les résidents de la petite localité située tout près du mont Sainte-Anne. Et depuis quatre mois, ça ne dérougit pas.

«C’est un succès hallucinant», lance Sylvain Laroche, l’un des quatre associés dans le projet qui a mis près de trois ans à voir le jour. «Saint-Ferréol avait besoin d’une place comme ça. On est venus remplacer le parvis de l’église.»

En arrivant sur place un vendredi soir orageux de juillet, j’ai constaté que l’endroit, qui a des allures de chalet chic avec son plafond en bois, grouillait de monde.

Photo Marianne White

Ce nouveau repaire séduit autant les amateurs de bonne bière que ceux qui sont à la recherche de fine cuisine. Une combinaison assez rare dans les microbrasseries où le menu habituel est souvent de style pub.

C’est un heureux hasard des choses qui a permis au chef réputé Philippe Morissette (Patente et Machin, Le Hobbit, Mouton Noir) de se retrouver aux commandes. Au départ, les propriétaires de la microbrasserie avaient en tête un menu simple, mais leur entrevue avec celui que les gens appellent simplement Phil a tout changé.

«Quand on a rencontré Phil, il nous a dit: “Laissez-moi aller, les gars, et je vais vous faire tripper”», raconte Éric Simard, copropriétaire et ami d’enfance de Sylvain.

Menu à l’ardoise

Cette association aussi inattendue que surprenante tombait à point nommé pour Phil, qui venait d’emménager à Saint-Ferréol-les-Neiges.

Son menu change chaque semaine. Le chef crée trois assiettes à l’ardoise à partir de ce qui est disponible chez ses fournisseurs. Des acras de morue et un tartare de bœuf sont offerts en tout temps, ainsi que des planches de fromages et de charcuteries. Un menu simplifié est aussi offert sur la terrasse en saison.

Le chef cuisine beaucoup les poissons et les fruits de mer, qu’il affectionne particulièrement. Lors de ma visite, Phil avait réussi à mettre la main sur du thon bluefin. Il l’a servi avec une purée de petits pois verts à la menthe, une salade de fenouil et des figues fraîches. Un véritable délice qui fondait en bouche!

Photo Marianne White

Celui qui se décrit comme un artiste de l’assiette sait créer de véritables œuvres d’art qui ravissent dès la première bouchée.

«J’adore ça faire aller ma créativité, me dit le chef, au style décontracté avec son t-shirt et sa casquette. Sinon c’est plate toujours faire la même chose.»

Phil fait toutes ses préparations, des marinades aux sauces. D’ailleurs, j’ai goûté les meilleurs oignons rouges de ma vie dans son assiette de mozzarella de bufflonne servie sur un gaspacho de concombre et sauge. Il m’a confié les avoir notamment fait mariner dans du vinaigre de xérès et du vinaigre de kombucha. Il fallait y penser!

Photo Marianne White

«On n’aurait jamais pu rêver d’un tel menu», dit fièrement Sylvain Laroche, ajoutant qu’ils affichent complet presque chaque soir. La réservation est de mise pour goûter les créations du chef qui s’est rapidement fait une réputation dans le village.

«J’arrive à l’épicerie et les gens me reconnaissent, c’est vraiment gratifiant», s’exclame-t-il.

Des installations à la fine pointe

La bière brassée sur place mérite elle aussi le détour. Le brasseur principal, Raphaël Perreault-Daigle, qui complète le quatuor de propriétaires avec son père Gilles Daigle, a dessiné les impressionnantes cuves où sont produites une douzaine de bières différentes.

J’ai beaucoup aimé leur blanche aux agrumes, la nano IPA à moins de 3% d’alcool ainsi que la stout à la camerise.

De la salle à manger, une grande ouverture offre d’ailleurs une vue imprenable sur les installations à la fine pointe de l’automatisation. Le groupe n’a pas fait les choses à moitié et rode en ce moment son système d’embouteillage. Son nectar sera bientôt en vente pour emporter ainsi que dans les commerces du secteur.

«On vent du plaisir, les gens viennent ici pour avoir du plaisir», conclut Éric.

Brasseur des Monts

3069, avenue Royale, Saint-Ferréol-les-Neiges