Sinéad O'Connor meurt à 56 ans

La chanteuse irlandaise Sinéad O’Connor, connue pour la chanson Nothing Compares 2 U, meurt à l’âge de 56 ans, selon le Irish Times.

«C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre Sinead bien-aimée», a indiqué la famille dans un communiqué publié par la chaîne publique RTE. «Sa famille et ses amis sont dévastés.»

Cette triste nouvelle survient un peu plus d’un an après le suicide de son fils Shane.

Elle a sorti 10 albums studio au cours de sa carrière qui a battu tous les records.

Son interprétation de Nothing Compares 2 U de Prince a été classée numéro un mondial en 1990 lors des Billboard Music Awards. L’année suivante, elle a remporté un Grammy pour son album I Do Not Want What I Haven't Got.

O’Connor a changé son nom en Shuhada' Sadaqat en 2018 après s’être convertie à l’islam.

Plus de détails suivront...