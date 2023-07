Une compagnie aérienne sert du PFK à ses passagers

Le personnel de British Airways, une compagnie aérienne de la Grande-Bretagne, a décidé de servir du Poulet frit Kentucky (PFK) aux passagers, en raison d’un problème avec les repas qui devaient être servis.

Selon le «Daily Mail», des vidéos ont montré des membres de l’équipage qui distribuaient du poulet frit aux passagers du vol BA252, qui a décollé des îles Turques avant de s'arrêter à Nassau, aux Bahamas, alors qu’il se dirigeait à destination de Londres, dimanche.

Les chariots de nourriture n'étaient pas correctement réfrigérés, ce qui a fait en sorte que la nourriture qui devait être distribuée pendant le voyage ne pouvait plus être consommée, a rapporté «The Sun».

Un passager, Ian Morgan, a publié des images sur Instagram du personnel distribuant le poulet.

«Un vol de 12 heures depuis les îles Turques et Caïques et British Airways avait oublié de la nourriture pour tous leurs passagers, donc lors de l'escale prévue aux Bahamas, ils ont obtenu des seaux KFC et distribué UNE cuisse de poulet par passager», a-t-il écrit.

Il a ensuite qualifié l'incident de «honte absolue».

D’autres utilisateurs ont toutefois salué la décision de la compagnie aérienne d’éviter de servir les repas pour éviter des problèmes de santé aux passagers.

Ces derniers auraient également reçu des bons de rafraîchissement à Londres pour compenser la perturbation.

Un porte-parole de British Airways a expliqué la décision de l’équipage.

«Nos équipes sont passées à l'action et ont veillé à ce que nos clients aient quelque chose à manger, a-t-il indiqué. Nous nous excusons auprès des clients. Le service de repas complet n'était pas disponible et nous avons dû trouver une solution.»