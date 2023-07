Yankees: L’absence d’Aaron Judge tire à sa fin

Les Yankees de New York ont reçu une excellente nouvelle, mercredi, en apprenant que leur vedette Aaron Judge fera son retour au jeu vendredi.

Selon le quotidien New York Post, le numéro 99 sera de la partie lorsque les Bombardiers du Bronx se mesureront aux Orioles de Baltimore.

Judge n’a pas joué depuis le 3 juin dernier, et ce, en raison d’une blessure à un gros orteil. Il s’était fait mal en rentrant de plein fouet dans la porte de l’abri des lanceurs à Los Angeles, pendant un duel contre les Dodgers.

En l’absence du voltigeur, les Yankees ont maintenu une fiche perdante de 18-23. Avant les affrontements de mercredi dans le baseball majeur, ils occupaient le quatrième rang de la section Est de l’Américaine et avaient un retard de 2,5 matchs sur l’équipe possédant la dernière place donnant accès aux éliminatoires.

Judge a maintenu une moyenne au bâton de ,291 et frappé 19 circuits en 49 parties en 2023. Dans les dernières semaines, le détenteur du record pour le plus grand nombre de circuits en une saison dans l’Américaine a repris la forme en Floride, où il a notamment fait des exercices au bâton et des simulations de match.