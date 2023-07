DIONNE, Conrad



À la Résidence Jacinthe Gagnon de Rivière-Ouelle, le 23 juillet 2023 est décédé à l'âge de 78 ans et 11 mois, monsieur Conrad Dionne époux de dame Hélène Pelletier. Il était le fils de feu Michel Dionne et de feu Thérèse Lavoie. Il demeurait à Rivière-Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléancesde 13h à 14h55suivraet de là les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Hélène; ses fils Michel (Mélissa Chrétien) et Vincent (Sylvie Pelletier); ses petits-enfants chéris: Émilie (Antoine Dionne) et Thomas. Il était le frère et le beau-frère de: Charles-André (Martine Compte), Georges-Noël (Diane Bouchard), Alain (Martine Barbeau), feu Normand (Ghyslaine Lemieux), Solange (Robert Lavoie), Valère (feu Diane Dubé), Magellan, feu Jocelyn, Véronique (Jean-Marc Lacombe), Richard (feu Bibiane Ouellet), Marjolaine, feu Sylvain (Paul Vézina). De la famille Pelletier, il était le beau-frère de: Olivette (Jacques-Yvan Pelletier), Jean-René (Francine Milliard), Louise (Jean-Pierre Belzile), Rachel (feu Louis Bossé). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, se autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement Mme Jacinthe Gagnon et tout son personnel: Mélanie, Johannie, Amélia, Bassim, Juliette et Gérard pour leur soutien et les bons soins prodigués. Merci aussi du fond du coeur au Dr Gaétan Lévesque pour son dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Jacinthe Gagnon, 102 Chemin de la Petite Anse, Rivière-Ouelle, QC G0L 2C0 ou à la Fondation de l'hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière (soins à domicile du CLSC de La Pocatière). Des formulaires seront disponibles à la cathédrale. Don en ligne: www.fondationhndf.caDirection funéraire :