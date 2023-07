GUAY, Louis



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Louis Guay, décédé le 13 juillet 2023, à l'hôpital de Saint-François d'Assise de Québec, à l'âge de 83 ans. Il était l'époux de madame Colette Côté depuis 61 ans. Le fils de feu Anita Gaboury et de feu Charles-Henri Guay. Il résidait à Québec. La famille recevra vos condoléancesà compter de 12h30 jusqu'à 13h30Il laisse dans le deuil, son épouse Colette, ses 3 filles : Vicky (Marco Champagne) de Gatineau, Marie-Josée (Dave Rochette) de Québec, Mélanie (Martin St-Amour) de Laval; ses petits-enfants : Frédéric (Tanya), Chloé (Marc), Alex, Andy, Kelly-Ana, Olivier; ses arrière-petits-enfants : Anthony, Britany, Élisabeth; il est le frère de Charlotte Guay, de feu Jocelyne Guay (feu Claude Pelletier). Il est le beau-frère de feu Marcel Côté (feu Madeleine Rioux),feu Thérèse Côté (feu Raymond Aubert), feu Guy Côté (feu Gisèle Nadeau) feu Claude Côté (Marie-Thérèse Simard), feu Lucille Côté. Sont également attristés par son départ, plusieurs neveux, nièces, Claude et André Lachance qu'il considérait comme ses frères ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles et tantes sans oublier ses ami(e)s et le personnel du Boisé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don adressé à la Fondation québécoise du cancer ou adresse courriel :cancerquebec.lev@fqc.qc.caDes enveloppes seront disponibles sur place lors de la cérémonie.