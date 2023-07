CHAMPAGNE, Rosaire



Au CHUL de Québec, le 18 mars 2023, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décédé M. Rosaire Champagne, fils de feu Amédée Champagne et de feu Marie-Anna Larivière. Il demeurait à Sainte-Hénédine. Il laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères : Adrienne, Marius (Madeleine Cyr), feu Vénérand, feu François, sa jumelle Rose-Marie et Gilles (feu Jacqueline Gagnon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Sainte-Hénédine : samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h 30. La direction des funérailles a été confiée à laLa famille désire remercier toutes les personnes dévouées qui ont donné des soins à notre frère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'Art Rév. Louis-Napoléon-Fiset (109, rue Principale, Sainte-Hénédine, Qc, G0S 2R0) : https://centrelouisnapoleonfiset.ca/ ou à l'organisme de votre choix.