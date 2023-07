PLANTE, Fernande



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juillet 2023, à l'aube de ses 93 ans, est décédée madame Fernande Plante, épouse de monsieur Jean-Luc Côté son complice des 73 dernières années, fille de feu Marie-Anna Vachon et de feu Philippe Plante. Elle a demeuré à St-Janvier-de-Joly la majeure partie de sa vie.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Gaétan, Solange (Michel Paquet), Ginette (Jean-Yves Ouellet), Denis (feu Diane Boucher, Julie Roberge), Ghyslain (Joan Genois), Marielle (Claude Fortin), Martin, Christian (Isabelle Caux) et Gilles; ses 12 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : Roland (Carmelle Poulin), Ange-Aimée (feu Marcel Cossette), Yvan (Angèle Boisvert), Jean-Paul (Jocelyne Chatigny) et Suzanne (Martin Lauzé); son beau-frère : Jean-Guy Côté (Denyse Legendre), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœur: Marc (feu Denise Lauzé), Jules-Aimé (feu Adrienne Martineau), Patrick (Thérèse Drouin), Rémi (Jeannine Poulin), Henriette (feu Camilien Lauzé) et Thérèse (feu Rosaire Lauzé, Raymond Dubois); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs : Jean-Marie (feu Jeanne Otis), Marie-Jeanne, Madeleine (feu Georges Chrétien), Marie-Rose (feu Adelbert Martineau), Étienne (Pauline Leclerc) et Simon Côté (Claire Vaillancourt).où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière de St-Janvier-de-Joly. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Jardins des aînés de St-Édouard et le personnel du CLSC de Laurier-Station pour leur dévouement et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.