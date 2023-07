RICHARD, Marc-André



Au CHSLD de Pont-Rouge, le 6 juillet 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Marc-André Richard, copropriétaire de Transport Richard, époux de madame Laurette Jobin et fils de feu monsieur André Richard et de feu madame Délisca Leclerc. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Richard laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils: Christian et Jean-Marc (Susan Leclerc); ses petits-enfants: Logan (Maxim) et Jordan (Anthony); ses sœurs et son frère: Lise, feu Christiane et feu Richard; ses beaux-frères et belle-sœur: François Jobin (Pierrette Paquet) et Rodrigue Jobin; son filleul Yves Jobin; sa nièce feu Marianne et son neveu Jean-Francois (Annie); sa tante Jeannine Marcotte Richard; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ceux qui l'ont précédé là-haut. Sa belle-sœur et beaux-frères. Remerciements au personnel du CHSLD de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués et leur humanisme.et, de là, au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à partir de 10h à l'église sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant des dons à la Société Alzheimer de Québec https://www.societealzheimerdequebec.com/