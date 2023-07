BÉLANGER, Michel



À la Résidence Cardinal-Vachon, le 8 juillet 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Michel Bélanger, époux de feu madame Geneviève Lepage, fils de feu madame Marie-Anna Jacob et de feu monsieur René Bélanger. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Charles-Étienne (Rosa Maria Villanueva), Anne-Marie, Caroline (Stéphan Lebeau), Louis-François (Marie-France Lapierre) et ses neuf petits-enfants : Geneviève, Sebastián, Guillaume, Jean-Michel, Alice, Raphaël, Joseph, Marianne et Ludovic, ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. Il a fréquenté successivement l'école Saint-Louis-de-Gonzague, le Petit Séminaire de Québec et l'Université Laval, où il a obtenu son diplôme en génie forestier. Membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, il a œuvré durant toute sa carrière au ministère responsable des forêts du gouvernement du Québec. Il a entre autres participé à l'élaboration et à la gestion de programmes favorisant l'aménagement durable et la mise en valeur des forêts privées. Il a contribué au développement de l'industrie acéricole au Québec en partageant son expertise. Il a conseillé nombre d'acériculteurs dans le rétablissement de leurs érablières suite à la crise du verglas de 1998. Retraité, il est demeuré actif comme producteur forestier. Michel s'intéressait à l'histoire, à la généalogie, à la musique. Il aimait voyager et visiter des musées. Il s'est impliqué comme administrateur et trésorier de la Fondation Notre-Dame de Rocamadour et a fait aussi partie de la Confrérie de la Sainte-Famille. Généreux, doux, jovial, patient, avisé et affable, il était aimé et apprécié de toutes les personnes qui ont eu la chance de croiser son chemin. Amant de la nature, il reconnaissait dans sa beauté et son harmonie la signature du Créateur. Homme de foi et nationaliste convaincu, il a transmis avec sa femme à ses enfants les valeurs chrétiennes reçues de ses parents et de ses éducateurs ainsi que l'amour d'un pays en devenir. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule dimanche 6 août 2023, de 18 h à 21 h et le lundi 7 août 2023, de 9 h à 10 h 30.où est situé le Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour. L'inhumation suivra au cimetière Mont-Marie de Lévis. La famille tient à exprimer sa reconnaissance envers toutes les personnes qui ont contribué au bonheur et la qualité de vie de Michel. La famille remercie spécialement l'ensemble du personnel de la Résidence Cardinal-Vachon pour la qualité des soins professionnels prodigués avec humanité, bonté et gentillesse, ainsi que son ami Gervais Gagnon, qui a accompagné Michel durant les deux dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'un ou l'autre de ces organismes : Fondation Notre-Dame de Rocamadour : https://rocamadour.ca/je-donne/Université Laval, Fonds de la Faculté de Foresterie, de Géographie et de Géomatique : https://www.ulaval.ca/fondation/donner/facultes/foresterie-geographie-et-geomatique/