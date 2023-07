MORAND, Lionel



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 juillet 2023, à l'âge de 80 ans et 4 mois, est décédé monsieur Lionel Morand, époux de feu madame Suzanne Légaré. Il était le fils de feu dame Éveline Carreau et de feu monsieur Donat Morand. Natif de Val-Bélair, il demeurait à Saint-Raymond de Portneuf.La famille sera présente afin de recevoir les condoléances à 9 h 30 , soit une heure avant les funérailles. L'inhumation se fera par la suite au cimetière de Saint-Martin-de-Val-Bélair. Il laisse dans le deuil ses filles Donna Gill (Troy Gill) et Lisa Morand (Robert Croteau); ses petites-filles Alicia et Roxanne (Samuel Poulin); ses arrière-petits-enfants Noah, Alexis, Madison et Ophélia; ses frères Claude (Georgette Daigle) et Yves; sa soeur Carole; ses beaux-frères et belles-soeurs de la Famille Légaré; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Outre son épouse adorée Suzanne, il est parti rejoindre sa petite-fille qu'il aimait tant, Laïla Croteau. Il était également le frère de feu Raymond (Nicole Beaulieu), feu Pauline et feu Roland (Réjeanne Vallières), qui l'ont précédé. La famille tient à remercier Robert Légaré pour avoir toujours été présent pour leur parents. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Site web : www.cancer.ca Des formulaires seront disponibles sur place.