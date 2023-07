LAMONTAGNE, Daniel



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Daniel Lamontagne, survenu au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes à Québec, le 23 juin 2023. Il était l'époux de feu Gracia Thériault, décédée le 6 septembre 2001, le fils de Lucia Baribeau et de feu Cleophas Oliva Lamontagne. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil sa mère Lucia Baribeau ainsi que ses sœurs et ses frères : Lise Nadeau, Aline Lamontagne, Caroll Lamontagne, Pierre Lamontagne et feu Denis Lamontagne; son neveu Raynald Lemieux et sa petite-nièce Jessie Dugas ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et du Centre intégré de cancérologie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666. https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr .Merci à tous ces anges : le personnel de soutien, infirmiers, infirmières, médecins, spécialistes et à tous ceux et celles qui ont contribué à préserver l'espoir et le bonheur de Daniel.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.