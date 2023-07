L'HEUREUX, Geneviève



Au Centre hospitalier Chauveau, le 11 juillet 2023, à l'âge de 42 ans et 3 mois, est décédée madame Geneviève L`Heureux, fille de madame Lynne Hamel Gingras et de monsieur Raynald L'Heureux. Elle demeurait à Québec.Outre ses parents Lynne et Raynald elle laisse dans le deuil ses sœurs Marie-Hélène (Christian Samson) et Marie-Pier (Danny Rochette ) ainsi que ses neveux et nièces Arielle, Charles- Édouard et Juliette Samson, Talie Daigle, Charlie et Léonie Rochette. Elle laisse également dans le deuil ses oncles et tantes des familles L'heureux et Hamel Gingras, ses cousins, cousines et amis (es). Geneviève a vécu les 7 dernières années de sa vie à la Résidence de Mme Martine Levesque et auparavant à la Résidence de Mme Doris tremblay et Evelyne Néron pendant 15 ans. Merci sincère à ces personnes pour les bons soins et l'amour donné à notre puce pendant toutes ces années ayant rendus sa vie plus agréable. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Martin-de-Val-Bélair à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation ou une association visant à améliorer la qualité de vie des enfants.