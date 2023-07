KELLY, Édouard



Au Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, le 8 juillet 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Édouard Kelly, époux de dame Maude Dufour. Il était le fils de feu dame Noëlla Lajoie et de feu monsieur John Thomas Kelly. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 28 juillet 2023 de 18 heures à 21 heures.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9 h 30 pour recevoir vos condoléances. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Maude; ses enfants : Mirabelle (James Kelly Whittier), John-Robert (Thaïs Pinto) et Michael (Chantal Légaré); ses petits-enfants : William, Chloë, Anna, Henry, Hubert, Alexandre et Thomas; son frère Ramsay; ses belles-sœurs : Yvette Bédard (feu Watson Kelly) et Danielle Beaudin (feu Jules Dufour) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur qui l'ont précédé : Walter (Marcelle Poirier), May, Watson et John Albert. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.