POULIOT, Alice Poisson



À Québec le 18 juillet 2023, à l'âge de 101 ans, est décédée madame Alice Poisson, épouse de feu monsieur Fernand Pouliot. Elle était la dernière de la famille de 14 frères et sœurs.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi 3 août 2023, de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h, ainsi que lde 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Christiane) et Pierre-Yves (Merrill) (Françoise ex-conjointe); ses petits-enfants : Jean-Laurent (Laurie), Myriam (Jason) et Louis-Philippe (Julia); son arrière-petit-enfant Antoine; ses belles-sœurs : Marie-Paule et Suzanne Pouliot ainsi qu'autres parents et amis. La famille tient à remercier pour leur soutien et les bons soins, les infirmiers(ères) ainsi que les médecins en soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site Web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/Des formulaires seront disponibles sur place.