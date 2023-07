BOURGET, Jean-Claude



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 21 juillet 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Bourget. Il était l'époux de madame Diane Boivin, fils de feu madame Germaine Girard et de feu monsieur Wilfrid Bourget. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Outre son épouse Diane, il laisse dans le deuil son fils bien aimé Patrick (Isabelle Ducasse) ainsi que son défunt frère Germain (feu Gracia Perron); ses sœurs : Micheline (Georges-Henri Cloutier) et Louise (Ovila Soucy); sa belle-sœur Lise Boivin ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s qui sont également affectés par son départ. Le travail était sa passion, particulièrement pour l'entreprise pétrolière Irving. Il a aussi travaillé de 60 à 74 ans pour le CHUQ à l'entrepôt, pour l'approvisionnement des hôpitaux. Il était Chevalier de Colomb à Notre-Dame des Laurentides de 2014 à 2019. Nous remercions chaleureusement la Dre Claudine Thériault, cardiologue ainsi que toute l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise au B800: les Dre Elisa Francoeur, Dr Francis-Olivier Gagnon et Dre Frédérique Lemieux Potvin ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin au mieux-être de Jean-Claude dans le respect. Merci également à tous et toutes nos amis(es) qui nous ont soutenus par leur présence ou de leur pensée et prières, selon leur capacité et leur disponibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Œuvres Eudistes 2215 Rue Marie-Victorin, Québec, QC G1T 1J6, (418) 626-6494, www.eudistes.org ou à un organisme de votre choix.