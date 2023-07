FLEURY, Colette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 juillet 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Colette Fleury, épouse en 1ères noces de feu Jean-Louis Gagné et en 2èmes noces de feu Raynald Gagné. Elle était la fille de feu Henri Fleury et de feu Émérentienne Bérubé. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Marie, Serge (Nancy Marquis), feu Johanne et Steve (Nathalie Landry); ses petits-enfants : Frédéric (Virginie Joyal), Mathieu (Cindy Boisvert), Louis-André, Sophie, Jessica (Sébastien Tremblay), Maxime, Félix, Julie-Anne, Camille, Ève-Marie et Léa; ses arrière-petits-fils : Lohan, Antoine et Gédéon. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Dernière de sa famille et de sa belle-famille, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Jean-Paul (Thérèse Belley), Françoise (Fernand Boucher), Clément (Colette Michaud), Gilles (Monique Lessard), Normande et Suzanne (Jean-Yves Bargoné), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné : Gertrude (Armand Ruel), Claire (Henri Vaillancourt), Angèle (Alexandre Morin), Camille (Cécile Boucher), Jeannine (Robert O'Malley), Carmelle (Paul Guay) et Lauréat (Germaine Bernier). La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Lévis et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Club des petits déjeuners. La famille vous accueillera au complexeà compter de 10h.