MOREST, Yves



À L'IUCPQ de Québec, le 6 novembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Yves Morest, fils de feu Yvette Rioux et feu Joseph Alfred (JA) Morest.Une présentation aura lieu pour cette occasion qui sera accompagnée de bouchées et consommations. Si vous voulez rendre un dernier hommage par un témoignage ou une prière pendant cet évènement, veuillez communiquez avec Kathleen ou Nancy pour vous réserver une place.Date : 12 août 2023.Heure : 11 h à 15 hLieu : Complexe FunéraireSylvio Marceau1460 Rue Notre Dame,L'Ancienne-Lorette, QC G2E 3A7L'inhumation au cimetière, se fera plus tard avec les membres de la famille proche. Il laisse dans le deuil ses enfants, Kathleen Morest (Sergio Slobodrian) et Nancy Morest (Jean Brochu), la mère de ses enfants, Ghislaine Tremblay, sa soeur, Ginette Morest Hains (Jean Hains), sa sœur Lise Morest, son frère feu Guy Morest et son épouse Normande Morest, ses petits-enfants Gabriel Morest (Emilie Vachon), Marie-Michelle Morest Slobodrian (Matt Sheldrick), et les arrières petits-enfants, Merrick Sheldrick et Mila Sheldrick, Jacob Vachon-Morest et Zachary Yves Vachon-Morest ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, et ami(e)s. La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à la célébration de vie, ainsi que le personnel de l'hôpital (IUCPQ) pour leur accompagnement et gentillesse.Pour toute autre information, veuillez contactez Kathleen ou Nancy sur Facebook. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de cœur de l'IUCPQ à Québec.