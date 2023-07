FRASER, Jacqueline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 juillet 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Jacqueline Fraser, épouse de feu monsieur Denis Caron, fille de feu madame Rollande Bourke et de feu monsieur Edmond Fraser. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christian Caron (Élise Fortier), Stéphane Caron (Chantal Hince) et Nathalie Caron (Mario L'Hébreux); ses petits-enfants : Alexandre Caron, Maxime Caron, Samuel Caron (Jessica Isabelle), Justine Caron (Mickaël Bernier), feu Mathieu L'Hébreux, Marie-Ève L'Hébreux (Alexandre Hébert), Audrey L'Hébreux et Jérôme L'Hébreux; ses frères et sœurs : feu Aline (feu Gustave Hamann), Sr Françoise, feu Guy (feu Jacqueline Auclair), Robert (feu Jacqueline Lebel), feu Roland (Aline Roy), Henriette (feu Raymond Talbot), Marthe et Pierrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière Mont-Marie. Sincères remerciements à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, en particulier Dre Kathleen Lemieux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.