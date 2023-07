PARADIS, Georgie



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 18 juillet 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Georgie Paradis, fille de feu monsieur Antonio Paradis et de feu dame Germaine Paquet. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aule vendredi 11 août 2023 de 8h30 à 10h30.Elle laisse dans le deuil sa sœur Georgette Paquet (Marvin Malone), son filleul François Paquet (Nathalie Doucet), ses nièces : Josée Paquet (Michel Gagnon) et Marie Paquet (Bruno Bernier); ses petits-neveux et petites-nièces : Jonathan Paquet (Lydia Bouchard), Frédérik Légaré (Stéphanie Leclerc), Jessica Paquet (Maxim-Daniel Poulin), Anthony Sauvageau (Lydia Giguère) et leur fille Alice, Michel Légaré et Nicolas Sauvageau; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Jules-Verne et celui de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, 1-888-939-3333, www.cancer.ca