LEMELIN, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le dimanche 25 juin, entouré de l'amour de ses proches, est décédé à l'âge de 67 ans un homme courageux et généreux, monsieur Roger Lemelin. Originaire de Lévis, il était le fils de feu Véronique Desrochers et feu Paul-Émile Lemelin et frère de feu Yvan Lemelin.Il laisse dans le deuil son épouse France Martineau, leur fils Jean-Olivier (Amélie Giguère-Duchesne), ses trois petits-enfants adorés : Béatrice, Florence et Raphaël, ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Martineau ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis de longue date. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auLes cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Centre de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur empathie, leur dévouement et leur grand professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire du Québec, téléphone : 1-888-768-6669, site web : www.poumonquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.