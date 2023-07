GOSSELIN LAROCHELLE, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 juillet 2023, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédée madame Thérèse Larochelle épouse de feu monsieur Edouard Gosselin. Elle était la fille de feu Joseph Larochelle et de feu Marie-Ange Bilodeau. Elle demeurait à la résidence le Manoir de la Rive Claire à Sainte-Claire de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 28 juillet 2023, de 19h à 20h30. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert de 9h à 10h45.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Anne (Julien Roy), Pierrette (Michel Duquet), Marie-Berthe, feu Pauline, feu Pierre-Edouard, Joanne (Denis Gagnon), feu Raynald et Donald (Isabelle Chabot); ses petits-enfants : Patricia Roy (Sylvain Garceau), Bernadette Roy (Christopher Jastrebski), Frédéric Roy (Mélissa Comeau), Steve Duquette, Rémi Duquette (Pressilia Laflamme), Syndi Duquette (Alexandre Landry), Patrick Dupont, Jessica, Maxime, Erika Godbout Gosselin, Catherine et Caroline Turcotte; ses arrière-petits-enfants : Samuel, Alexandre, Félix Garceau, Nathan-Nael, Ezékiel, Trystan, Caleb, Lya et Arthur Roy, Jackson Duquette, Hayden Rochette, Adyson, Malory et Amélya Landry. Elle était la sœur de : feu Germaine (feu Philippe Beaudoin), feu Pierre (feu Thérèse Pellerin), feu Simone (feu Alexandre Audet), feu Arthur, Hélène (feu Gérard Gosselin), feu Irène (feu Émile Laterreur, feu Claude Neveu, feu Adélard Milfsud), feu Benoît (feu Rose-Délima Fecteau), Georgette (feu Roland Roy), Jean-Baptiste (Gilberte Demers), Louise (feu Jean-Marc Mercier) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du Manoir de la Rive Claire et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à madame Larochelle. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1 et à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté Sainte-Claire) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la