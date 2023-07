LAPOINTE, Marise



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Marise Lapointe, décédée le 8 juillet 2023, à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 57 ans. Elle était la conjointe de Gilles Rousseau. La fille de Noëlla Boutin et de Benjamin Lapointe. Native de Lévis (secteur de Charny) elle a résidé au Mont-Saint-Hilaire et plus récemment à Saint-Gilles de Lotbinière. La famille recevra vos condoléancesElle laisse dans le deuil, son conjoint Gilles, sa mère Noëlla Boutin, son père Benjamin Lapointe, ses frères : Dany, Denis, sa conjointe Linda Quirion et leurs enfants : Gabriel et Rosemary; sa soeur Aline, ses enfants: Ysabel, Samuel et David et son conjoint Daniel Charpentier; sont également attristés par son départ, ses oncles, tantes, cousins et cousines, ses neveux et nièces des familles Lapointe et Boutin ainsi que ses ami(e)s très cher(ère)s et ex-collègues de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don adressé à la Fondation québécoise du cancer ou adresse courriel : cancerquebec.lev@fqc.qc.ca Des enveloppes seront disponibles sur place lors de la cérémonie.