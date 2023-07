MARCEAU, Gisèle Bertrand



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 14 juillet 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Gisèle Bertrand, épouse de feu monsieur Robert Marceau, fille de feu madame Yvette Drolet et de feu monsieur Sylva Bertrand. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 29 juillet 2023, de 10 h à 13 h.L'inhumation de ses cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Monique (Claude Vachon), Suzanne, Denis (Nathalie Miville) et Robert Jr; ses 10 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants ; ses soeurs : Claudette (Normand Gobeil), Denise et Aline (feu Pierre Vizien) ; sa belle-sœur Jeannine Bergeron. L'ont précédée ses frères et sa soeur Micheline, Claude et Charles-Auguste. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence la Belle Époque qui s'est occupé de notre mère au cours des 6 dernières années. Un remerciement également à Dre Élissa Francoeur ainsi qu'au personnel du 6e étage de l'Hôpital St-François d'Assise. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à Les Diabétiques de Québec, téléphone : 418 656-6241, site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org, ou à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com ou tout autre organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.