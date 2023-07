COULOMBE, Rodrigue



À St-Édouard-de-Lotbinière, le 17 juillet 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Rodrigue Coulombe, époux de madame Luce Lemay. Il était le fils de feu Henri-Paul Coulombe et de feu Madeleine Bergeron. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Luce, ses enfants : Sylvie (feu Francis Pilote), Luc (Sylvie Bédard); ses petits-enfants : Éliane et Jasmin (Aryann) Pilote, Gustave et Bastien Coulombe; ses frères et sœurs : Martial (Madeleine Bourgault), Jean-Marc (Margelaine Pleau), feu Roland, Odette (feu Niki Laflamme), Régis (Diane Blanchet), Claude (Carole Rousseau), Gaston (Hélène Paul), ses beaux-frères et belles-sœurs : Sabine (Richard Lemay), Marthe (Jean-Paul Demers), feu Michel (frère marianiste), Régis (Paule Morin), Françoise (Julien Veilleux), feu Lina (Jacques Rousseau), Aline, feu Louis (Carole Létourneau), Gervais (Estelle Lavoie), Fernand (Cindy Patry); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et sa fidèle clientèle pour laquelle il s'est dévoué pendant plus de 60 ans. La famille remercie les infirmières Josée Pouliot et particulièrement Émilie Mongrain pour son accompagnement et les bons soins prodigués à Rodrigue. Merci également au personnel du Centre régional intégré de cancérologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 10h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer. Site web : www.societederecherchesurlecancer.ca.