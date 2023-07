TURGEON, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 juillet 2023, à l'âge 78 ans, est décédé monsieur Raymond Turgeon. Il était le fils de feu Gérard Turgeon et de feu Yvette Marotte. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy, Christian et Joël; ses frères et sœurs : Denise (feu Jacques Cantin), Jean (Michelle Dumas), Jacques (feu Lise Patry) et Richard (Suzanne Grégoire). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera au complexeà compter de 15h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le dimanche 30 juillet à compter de 17 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".