JACQUES, Micheline



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 17 juin 2023, à l'âge de 83 ans et 5 mois, est décédée madame Micheline Jacques, épouse de feu monsieur Raymond Grondin, fille de feu madame Rose-Aimée Roy et de feu monsieur André Jacques. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Pintendre à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Jannick Robichaud) et Carol (Karine Roy); ses petits-enfants: Guillaume, Lauralie, Antoine et Noah; ses soeurs: Rollande, Andrée (Clermont Ruel), Renée (Claude Lemieux), Nicole (Clermont Aubert) et Francine (Robert Racine); sa belle-soeur Lucette Beaulieu ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa soeur Colette (feu Reynald Caron) et ses frères Guy et Gilles. Remerciement particulier à tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis pour les bons soins prodigués et leur écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. Des formulaires seront disponibles sur place.