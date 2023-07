ROUTHIER, Edmond



Au CHSLD de St-Raphaël, le 5 juillet 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Edmond Routhier époux de madame Monique Godbout, fils de feu Léon Routhier et de feu Marie-Blanche Girard. Il demeurait à St-Raphaël-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h,Par la suite les cendres seront déposées au Columbarium du cimetière paroissial. Il est allé rejoindre son fils Steve et il laisse dans le deuil son épouse Monique Godbout et ses petits-enfants : Christian Routhier (Melondy Chapman) et Désirée Routhier. Il était le frère de : feu Jean-Charles, feu Fleurette, Yolande (feu Oliva Brisson), feu Jacques (feu Pierrette Laflamme), Murielle, Roger, Monique (Bob Rand), Guy (Lucy Audet et Jocelyn (feu Joanne Gaulin). De la famille Godbout, il était le beau-frère de : feu Denis (Lise Asselin), feu Réal (Micheline Godbout) et feu Diane (Gilles Bernatchez). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour les bons soins prodigués à monsieur Routhier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 5151, boul. de l'Assomption Montréal (Québec) H1T 4A9. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Routhier a été confié pour crémation à la Maison Funéraire Roy & Rouleau Inc., 6 rue de la Fabrique Armagh.