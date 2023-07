OLIVIER, Bernadette



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 20 juillet 2023, à l'âge de 99 ans est décédée madame Bernadette Olivier, épouse de monsieur feu Maurice Hébert. Elle était la fille de feu Georges Olivier et de feu Angéline Dubois. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claudette (Roberto Pinet) et Renald (Valérie Boutin); ses petits-enfants : Mathieu Pinet (Johanie Tanguay), Karine Pinet, Laurianne Hébert et Audrey Hébert; ses arrière-petits-enfants : Jacob Fournier, Zoé Fournier, Louis-Félix Pinet, Mathéo Pinet et Élie-Jade Pinet; ses frères et sœurs : feu Octave (feu Hélène Marois), feu Emma (feu Eugène Bolduc), feu Béatrice (feu Nicolas Filteau), feu Eugène (feu Simone Baron), feu Antoinette (feu Eméric Têtu), feu Arthur (feu Blanche Leclerc), feu Marie (feu Léo Demers), feu Yvonne (feu Alfred Dorion) et feu Louis-Georges; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hébert : feu Adélard, feu Rachel (feu Charles-André Montminy, feu Adrien Sanfaçon), feu Roland (Geneviève Foster), feu Martial (Lisette Blanchet), Jeanne d'Arc (feu René Mailloux), feu Gaston, feu André, feu Carmen (Hervé Leclerc) et Liliane (feu Charles Leclerc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciement au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera aule jeudi 3 aout de 19h à 21h ainsi que le vendredi 4 aout de 9h à 10h30 pour recevoir les condoléances.