DROUIN, Jean-François



À Québec, le 6 juillet 2023, à l'âge de 52 ans, est décédé monsieur Jean-François Drouin, fils de monsieur Clermont Drouin et de madame Marie Gagné. Il demeurait à Québec. Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses filles: Roxanne Drouin et Léa-Rose Drouin; la mère de ses filles, Pascale Lamontagne; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.