FRANCOEUR DEMERS, Alice



À la Résidence Louis-Hébert, le 22 juin 2023, à l'aube de ses 100 ans, est décédée dame Alice Francoeur, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Demers. Elle était la fille de feu dame Lucie Coulombe et de feu monsieur Robert Francoeur. Elle demeurait à Québec.La famille sera présente au même endroit afin de recevoir les condoléances à 10 h, soit une heure avant les funérailles. L'inhumation se fera par la suite au cimetière de Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Claude, Jean-Pierre (feu Huguette Maltais) et Linda (Denis Jacob); ses petits-enfants Caroline (Olivier Marquis), Gabriel et Samuel (Élodie Ouellet); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était également la soeur de feu Lucie, feu Jeannette, feu Richard, feu Léon et feu Pierre, qui l'ont précédée. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Louis-Hébert pour leurs attentions et les bons soins prodigués à leur mère durant ses dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira, 1135, 2e Rang, Neuville, Québec, Téléphone : 418 876-1202Courriel : quebec@mira.ca Des formulaires seront disponibles sur place.