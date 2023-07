NOLET, Sylvain



Est décédé accidentellement monsieur Sylvain Nolet. Il était le fils de feu madame Pauline Carrier et de feu monsieur André Nolet. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses deux fils Mathieu et Charles; ses frères Steve et Daniel (Hélène); ses neveux et nièces Patrick, Marie-Claude (José), Maude, Raphaël et Sara; ses tantes et oncles Denise, Hélène, Pauline, Jacques, Gilles et Rosaire; ainsi que plusieurs cousins et cousines des familles des familles Barras, Carrier, Nolet, Reimnitz et Vanasse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, site web : www.fondation-iucpq.org